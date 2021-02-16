Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,82 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,76 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8050 - 27,8250 грн/доллар, евро 33,7441 - 33,7684 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Напомним, 15 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7900 - 27,8100 грн/доллар, евро 33,6925 - 33,7168 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля установлен на таком уровне: 27,9671 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 27,844 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.