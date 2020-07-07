Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Доллар торгуется ниже уровня 27 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,96 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,41 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9300 - 26,9600 грн/доллар, евро 30,3824 - 30,4135 грн/евро, российский рубль 0,3724 - 0,3729 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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26,9300
|
26,9600
|
EUR/UAH
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30,3824
|
30,4135
|
RUB/UAH
|
0,3724
|
0,3729
Отметим, 6 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4922 - 30,5262 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,12 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, курс доллара начал снижаться в пятницу, 3 июля, благодаря интервенциям НБУ.
Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может продолжить рост до 27,50 гривен за доллар.
Автор: Александр Белоус