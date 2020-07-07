Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется ниже уровня 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,96 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,41 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9300 - 26,9600 грн/доллар, евро 30,3824 - 30,4135 грн/евро, российский рубль 0,3724 - 0,3729 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9300 26,9600 EUR/UAH 30,3824 30,4135 RUB/UAH 0,3724 0,3729

Отметим, 6 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4922 - 30,5262 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,12 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, курс доллара начал снижаться в пятницу, 3 июля, благодаря интервенциям НБУ.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может продолжить рост до 27,50 гривен за доллар.

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Автор: Александр Белоус