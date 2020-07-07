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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Новини » Економіка     07.07.2020 - 10:46
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується нижче рівня 27 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,96 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 30,41 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9600 грн/долар, євро 30,3824 - 30,4135 грн/євро, російський рубль 0,3724 - 0,3729 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9300

26,9600

EUR/UAH

30,3824

30,4135

RUB/UAH

0,3724

0,3729

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Відзначимо, 6 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль. Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,12 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, курс долара почав знижуватися у п'ятницю, 3 липня, завдяки інтервенціям НБУ.

Аналітики прогнозують, що на цій тижня курс долара може продовжити зростання до 27,50 гривень за долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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