Межбанк открылся курсом доллара ниже психологической отметки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,68 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9400 - 26,9700 грн/доллар, евро 29,6528 - 29,6858 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9400 26,9700 EUR/UAH 29,6528 29,6858 RUB/UAH 0,3788 0,3796

Торги по доллару на межбанке 27 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9750 грн/доллар, евро 29,6099 - 29,6374 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, в конце мая украинские банки активизировались, а ослабление карантинных ограничений позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений - до 87%.