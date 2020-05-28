Міжбанк відкрився курсом долара нижче психологічної позначки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,97 гривень за долар, курс купівлі до 26,94 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,68 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9700 грн/долар, євро 29,6528 - 29,6858 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9400 26,9700 EUR/UAH 29,6528 29,6858 RUB/UAH 0,3788 0,3796

Торги по долару на міжбанку 27 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9750 грн/долар, євро 29,6099 - 29,6374 грн/євро, російський рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, в кінці травня українські банки активізувалися, а ослаблення карантинних обмежень дозволило банкам збільшити частку працюючих банкоматів до 97%, а відділень - до 87%.