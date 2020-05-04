Межбанк открылся курсом доллара ниже психологического уровня

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,9750 гривен за доллар, курс в покупке до 26,9450 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 29,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9450 - 26,9750 грн/доллар, евро 29,4562 - 29,4863 грн/евро, российский рубль 0,3566 - 0,3572 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9450 26,9750 EUR/UAH 29,4562 29,4863 RUB/UAH 0,3566 0,3572

Напомним, 30 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9400 - 26,9700 грн/доллар, евро 29,2595 - 29,2894 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 мая установлен на таком уровне: 26,9592 гривен за 1 доллар (-0,0122 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет 26,9714 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 27-4 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 115,5 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла в четыре раза по сравнению с 28,6 млн долларов неделей ранее. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 723,8 млн долларов.