Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,34 гривен за доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.