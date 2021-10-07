Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,34 гривень за долар, курс в покупці до 26,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,47 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3250 - 26,3450 грн/долар, євро 30,4553 - 30,4785 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з березня 2020 року. Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.