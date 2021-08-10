Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 26,7550 гривен за доллар, курс в покупке до 26,7350 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,40 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,73500 - 26,7550 грн/доллар, евро 31,3788 - 31,4023 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 9 августа закрылись в диапазоне: 26,7400 - 26,7600 грн/доллар, евро 31,4515 - 31,4751 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара упал до минимума с июля прошлого года. Официальный курс гривны к доллару на 10 августа установлен на таком уровне: 26,8011 гривен за 1 доллар (-0,0335 грн). При этом курс доллара на 9 августа составляет: 26,8346 гривен за 1 доллар.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.