Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,65 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 32,6133 - 32,6340 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 27,8852 гривен за 1 доллар (-0,0842 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет: 27,9694 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.