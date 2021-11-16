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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 10:24
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,40 гривень за долар, курс в покупці до 26,38 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,03 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3800 - 26,4000 грн/долар, євро 30,0125 - 30,0352 грн/євро, російський рубль 0,3636 - 0,3640 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 15 Листопада закрилися в діапазоні: долар 26,3350 - 26,3550 грн/долар, євро 30,1167 - 30,1395 грн/євро, російський рубль 0,3622 - 0,326 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ різко підвищив офіційний курс долара. Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.

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