Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,25 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2100 - 28,2300 грн/доллар, евро 33,2313 - 33,2549 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Отметим, 11 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1800 - 28,1950 грн/доллар, евро 33,1115 - 33,1291 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3671 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 28,1610 гривен за 1 доллар (+0,0404 грн). При этом курс доллара на 11 ноября составляет 28,1206 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после того, как он снижался в течение четырех дней.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, опрошенных РБК-Украина, курс доллара в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.