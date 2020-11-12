Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі до 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,25 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2100 - 28,2300 грн/долар, євро 33,2313 - 33,2549 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Відзначимо, 11 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1800 - 28,1950 грн/долар, євро 33,1115 - 33,1291 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3671 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 28,1610 гривень за 1 долар (+0,0404 грн). При цьому курс долара на 11 листопада становить 28,1206 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс росте другий день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.