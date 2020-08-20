Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 32,61 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,4700 - 27,4900 грн/доллар, евро 32,5959 - 32,6196 грн/евро, российский рубль 0,3736 - 0,3742 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4700 27,4900 EUR/UAH 32,5959 32,6196 RUB/UAH 0,3736 0,3742

Отметим, 19 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4600 грн/доллар, евро 32,7541 - 32,7899 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,31 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, ожидания украинцев относительно курса гривны к доллару в течение ближайших трех месяцев существенно ухудшились. Индекс девальвационных ожиданий, который рассчитывает компания Info Sapiens, в июле вырос на 19,1 п. - до значения 161,8.

Согласно прогнозу группы ICU, на этой неделе движение курса доллара к гривне в сторону снижения сохранится в связи с налоговыми платежами и продажей выручки аграриями.