Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Доллар продолжает дорожать, несмотря на меры НБУ
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 47 копеек до 29,58 гривен за евро.
По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3700 - 26,4000 грн/доллар, евро 29,5581 - 29,5864 грн/евро, российский рубль 0,3524 - 0,3531 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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26,3700
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26,4000
|
EUR/UAH
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29,5581
|
29,5864
|
RUB/UAH
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0,3524
|
0,3531
Напомним, 13 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1900 - 26,2200 грн/доллар, евро 29,0813 - 29,1120 грн/евро, российский рубль 0,3583 - 0,3589 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,08 гривен за доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 марта установлен на таком уровне: 26,089 гривен за 1 доллар (+0,2310 грн). При этом курс доллара на 13 марта составляет 25,858 гривен за 1 доллар.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.
Напомним, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4-26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн.
Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.