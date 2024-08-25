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Мейвезер зі скандалом переміг онука знаменитого гангстера: відео

Фото: Флойд Мейвезер залишився непереможним (eluniversal.com.mx)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу за версією низки боксерських організацій Флойд Мейвезер виграв поєдинок проти екс-бійця змішаних мистецтв Джона Готті III.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Непереможний чемпіон розібрався зі спадкоємцем сім'ї Гамбіно в Мехіко. Другий очний поєдинок між ними тривав усі 8 раундів.

Мейвезер підмочив враження від перемоги нахабною поведінкою. У другому раунді він змусив організаторів змінити рефері в ринзі. Екс-чемпіону світу в п'яти вагових категоріях не сподобалося зауваження Ектора Афу за удар суперника в потилицю.

Мейвезер розгнівався, вдарив рефері в руку та почав штовхати. Він змусив замінити Афу посеред раунду та лише тоді погодився продовжити бій. Тим не менше, природний боксер домінував упродовж усього поєдинку. Готті III кілька разів намагався загострити, але здебільшого захищався. Суддівська колегія віддала перемогу Мейвезеру.

Бій-реванш відбувся через зрив першого поєдинку. Торік у штаті Флорида битва закінчилася грандіозною бійкою команд обох боксерів. Готті III почав бити Мейвезера після зупинки бою у 6-му раунді та спровокував масову сутичку.

 

 

До слова, раніше Дерев'янченко з травмою програв Мбіллі за нотатками суддів.

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Флойд МайвезерБокс