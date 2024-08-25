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Мейвезер со скандалом победил внука знаменитого гангстера: видео

Фото: Флойд Мейвезер остался непобежденным (eluniversal.com.mx)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по версии ряда боксерских организаций Флойд Мейвезер выиграл поединок против экс-бойца смешанных искусств Джона Готти III.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Непобежденный чемпион разобрался с наследником семьи Гамбино в Мехико. Второй очный поединок между ними длился все 8 раундов.

Мейвезер подмочил впечатление от победы наглым поведением. Во втором раунде он заставил организаторов сменить рефери в ринге. Экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях не понравилось замечание Эктора Афу за удар соперника в затылок.

Мейвезер разгневался, ударил рефери в руку и стал толкать. Он заставил заменить Афу посреди раунда и только тогда согласился продолжить сражение. Тем не менее, естественный боксер доминировал на протяжении всего поединка. Готти III несколько раз пытался обострить, но большей частью защищался. Судейская коллегия отдала победу Мейвезеру.

Бой-реванш состоялся из-за срыва первого поединка. В прошлом году в штате Флорида битва окончилась грандиозной дракой команд обоих боксеров. Готти III начал избивать Мейвезера после остановки боя в 6-м раунде и спровоцировал массовую стычку.

 

 

К слову, ранее Деревянченко с травмой проиграл Мбилли по запискам судей.

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Флойд МайвезерБокс