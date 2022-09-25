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Мейвезер виграв нокаутом виставковий бій проти японця з MMA

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Сайтама, Неділя 25 вересня 2022 12:41
Мейвезер виграв нокаутом виставковий бій проти японця з MMA Фото: Флойд Мейвезер залишився непереможним (mmajunkie.usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер нокаутував бійця змішаних єдиноборств Мікуру Асакуру в розважальному поєдинку в японській Сайтамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Американець здобув перемогу під завісу 2-го раунду. Потужним ударом він відправив суперника в нокаут за кілька секунд перед гонгом.

Перший раунд виявився доволі конкурентним. Асакура намагався боксувати з Мейвезером, не боявся викидати удари в бік екс-профі. Американський боксер пропустив кілька ударів, але лише посміхався у відповідь.

У куті після раунду Мейвезер виглядав невдоволеним, тож вийшов на другий раунд із наміром відправити японця на підлогу. Зрештою, вирішальним виявився удар американця правою повз руку опонента у вухо. За кількахвилинний виставковий бій переможець заробив орієнтовно 20 млн доларів.

Після завершення активних виступів у 2017 році Мейвезер часто з'являється у виставкових поєдинках, наприклад, із бійцем UFC Конором Макгрегором. Влітку сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Флойд Майвезер Бокс
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