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Мейвезер выиграл нокаутом выставочный бой против японца из MMA

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Сайтама, Воскресенье 25 сентября 2022 12:41
Мейвезер выиграл нокаутом выставочный бой против японца из MMA Фото: Флойд Мейвезер остался непобедимым (mmajunkie.usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер нокаутировал бойца смешанных единоборств Микуру Асакуру в развлекательном поединке в японской Сайтаме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Американец одержал победу под занавес 2-го раунда. Мощным ударом он отправил соперника в нокаут за несколько секунд до гонга.

Первый раунд оказался достаточно конкурентным. Асакура пытался боксировать с Мейвезером, не боялся выбрасывать удары в сторону экс-профи. Американский боксер пропустил несколько ударов, но лишь улыбался в ответ.

В углу после раунда Мейвезер выглядел недовольным, поэтому вышел на второй раунд с намерением отправить японца на пол. В конце концов решающим оказался удар американца правой мимо руки оппонента в ухо. За несколькоминутное выставочное сражение победитель заработал ориентировочно 20 млн долларов.

После завершения активных выступлений в 2017 году Мейвезер часто появляется в выставочных поединках, например с бойцом UFC Конором Макгрегором. Летом стороны серьезно продвинулись в переговорах о реванше.

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