Мейвезер и Макгрегор начали переговоры о реванше, – источник
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и бывший обладатель поясов UFC Конор Макгрегор обсуждают потенциальное проведение боя-реванша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FightHype.
Переговоры между сторонами в разгаре. Боксер и боец смешанных искусств могут встретиться в ринге пять лет спустя после первого поединка.
В августе 2017-го Мейвезер и Макгрегор сражались по правилам бокса в полусреднем весе. На кону стоял специальный пояс WBC Money Bell. Победу одержал американский боксер. Бой завершился в 10-м раунде техническим нокаутом.
Если переговоры увенчаются успехом, то Мейвезер вроде бы заработает 9-значную сумму. Потенциальный гонорар Макгрегора остается тайной. За первый поединок они заработали 100 и 30 млн. долларов соответственно.
Ирландский боец уже отреагировал на слухи о возможном реванше. "Я принимаю", – лаконично написал Макгрегор в персональном Instagram, добавив фотографию с первой встречи с Мейвезером.
К слову, накануне появилось эффектное промо реванша Усика и Джошуа.
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