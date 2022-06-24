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Мейвезер і Макгрегор розпочали перемовини про реванш, – джерело

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П'ятниця 24 червня 2022 17:24
Мейвезер і Макгрегор розпочали перемовини про реванш, – джерело Фото: Конор Макгрегор проти Флойда Мейвезера (twitter.com/ufceurope)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер і колишній володар поясів UFC Конор Макгрегор обговорюють потенційне проведення бою-реваншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FightHype.

Переговори між сторонами в розпалі. Боксер і боєць змішаних мистецтв можуть зустрітися в ринзі через п'ять років після першого поєдинку.

У серпні 2017-го Мейвезер і Макгрегор билися за правилами боксу в напівсередній вазі. На кону стояв спеціальний пояс WBC Money Bell. Перемогу здобув американський боксер. Бій завершився у 10-му раунді технічним нокаутом.

Якщо перемовини увінчаються успіхом, то Мейвезер нібито заробить 9-значну суму. Потенційний гонорар Макгрегора наразі залишається таємницею. За перший поєдинок вони заробили 100 і 30 млн доларів відповідно.

Ірландський боєць уже відреагував на чутки про можливий реванш. "Я приймаю", – лаконічно написав Макгрегор у персональному Instagram, додавши світлину з першої зустрічі з Мейвезером.

Мейвезер і Макгрегор розпочали перемовини про реванш, – джерело

До слова, напередодні з'явилося ефектне промо реваншу Усика та Джошуа.

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Флойд Майвезер Бокс Конор Макгрегор
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