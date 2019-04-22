Мэй заявила, что рассчитывает на сотрудничество с Зеленским

Она подчеркнула, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины
Премьер-министр Великой Британии Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом она написала в своем Twitter.
Мэй подчеркнула, что рассчитывает на тесное сотрудничество с новым президентом Украины, а также отметила его успех на выборах.
"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я надеюсь на тесное сотрудничество с вами. Великобритания решительно поддерживает суверенитет Украины", - написала Мэй.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах. Также она отметила, что "была бы рада поздравить его в ближайшее время в Берлине".
РБК-Украина писало, что после публикации промежуточных результатов выборов глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза.