Мэй заявила, что рассчитывает на сотрудничество с Зеленским

Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

Она подчеркнула, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины

Премьер-министр Великой Британии Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом она написала в своем Twitter.

Мэй подчеркнула, что рассчитывает на тесное сотрудничество с новым президентом Украины, а также отметила его успех на выборах.

"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я надеюсь на тесное сотрудничество с вами. Великобритания решительно поддерживает суверенитет Украины", - написала Мэй.

Напомним, одним из первых мировых лидеров Зеленского поздравил американский президент Дональд Трамп. Он также подчеркнул демократичность выборов украинского президента.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах. Также она отметила, что "была бы рада поздравить его в ближайшее время в Берлине".

РБК-Украина писало, что после публикации промежуточных результатов выборов глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза.