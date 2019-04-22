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Мэй заявила, что рассчитывает на сотрудничество с Зеленским

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 15:00
Мэй заявила, что рассчитывает на сотрудничество с Зеленским
Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

Она подчеркнула, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины

Премьер-министр Великой Британии Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом она написала в своем Twitter.

Мэй подчеркнула, что рассчитывает на тесное сотрудничество с новым президентом Украины, а также отметила его успех на выборах.

"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я надеюсь на тесное сотрудничество с вами. Великобритания решительно поддерживает суверенитет Украины", - написала Мэй.

Мэй заявила, что рассчитывает на сотрудничество с ЗеленскимНапомним, одним из первых мировых лидеров Зеленского поздравил американский президент Дональд Трамп. Он также подчеркнул демократичность выборов украинского президента.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах. Также она отметила, что "была бы рада поздравить его в ближайшее время в Берлине".

РБК-Украина писало, что после публикации промежуточных результатов выборов глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза.

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