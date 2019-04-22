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Мей заявила, що розраховує на співпрацю з Зеленським

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 15:00
Мей заявила, що розраховує на співпрацю з Зеленським
Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Вона наголосила, що Британія підтримує суверенітет України

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це вона написала у своєму Twitter.

Мей наголосила, що розраховує на тісну співпрацю з новим президентом України, а також відзначила його успіх на виборах.

"Вітаю Володимира Зеленського з успіхом на виборах. Стабільність України має важливе значення для безпеки Європи, і я сподіваюся на тісну співпрацю з вами. Велика Британія рішуче підтримує суверенітет України", - написала Мей.

Мей заявила, що розраховує на співпрацю з ЗеленськимНагадаємо, одним з перших світових лідерів Зеленського привітав американський президент Дональд Трамп. Він також підкреслив демократичність виборів українського президента.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Також вона наголосила, що "була б рада привітати його найближчим часом в Берліні".

РБК-Україна писало, що після публікації проміжних результатів виборів глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав Володимира Зеленського з фактичним обранням на посаду президента України і пообіцяв йому підтримку Євросоюзу. 

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