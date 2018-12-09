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Мей затвердила список олігархів РФ, проти яких Британія може ввести санкції

Новини » Політика    09.12.2018 - 04:46
Мей затвердила список олігархів РФ, проти яких Британія може ввести санкції
Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Абрамович включений в список з шести олігархів

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей затвердила список з шести російських олігархів, щодо яких будуть здійснені перевірки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Так, у зазначений список потраплять: власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, колишній президент "Русала" Олег Дерипаска, засновник USM Holdings Алішер Усманов, Аркадій і Борис Ротенберг і глава "Роснафти" Ігор Сєчін.

Повідомляється, що в Британії зазначених олігархів вважають головними меценатами Кремля.

Таким чином, Британія має намір відкликати у мільярдерів з РФ візи, перевірити походження їх активів і законність придбання нерухомості.

Зазначимо, з 7 грудня Великобританія припинила видачу віз інвесторів (категорія Tier 1) для росіян. Влада пояснює це заходами по боротьбі з відмиванням "брудних" грошей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулося в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці.

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