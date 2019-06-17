Мэй и Путин могут встретиться на саммите G20, - The Guardian

Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите G20, который состоится в Осаке 28-29 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, Лондон и Москва рассматривают возможности для встречи Мэй и Путина во время саммита G20 в Японии для обсуждения восстановления отношений между странами.

Отмечается, что встреча Мэй и Путина не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а повестка дня - достижима".

"Если встреча состоится, это будет первая встреча на таком уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в марте прошлого года - эпизод, который привел к высылке 23 российских дипломатов Британией, за которой последовали высылки аналогичного числа британских дипломатов из России", - добавили в издании.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии. Также Трамп планирует провести встречу с лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином.

РБК-Украина писало, что Трамп на встрече с Путиным в июне обсудит вопрос пленных украинских моряков. Как известно, встреча президентов США и России, запланирована на декабрь 2018 года, была отменена именно из-за захвата РФ украинских кораблей.