Мей розповіла про плани по Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Голосування не відбудеться без достатньої підтримки парламенту

Прем'єр міністр Британії Тереза Мей заявила, що без достатньої підтримки в парламенті повторного голосування за угоду про Brexit (вихід Британії з ЄС) не відбудеться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, Мей написала листа британським парламентарям, в якому запропонувала чотири варіанти розвитку подій:

схвалити її варіант угоди про Brexit;

попросити перенести вихід Британії з Європейського союзу на довший термін та взяти участь у виборах до Європарламенту;

відкликати статтю 50 договору з Євросоюзом, яка запустила процес Brexit, що призведе до скасування виходу;

вийти з Європейського союзу без угоди.

Зазначається, що в разі ухвалення британським парламентом угоди про Brexit, Євросоюз може перенести дату виходу до 22 травня, якщо голосування провалиться і не буде альтернативного плану, то Британія вийде зі складу ЄС вже 12 квітня.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз готовий до будь-якого розвитку подій навколо Brexit, включаючи і відкликання британським урядом заявки про вихід.

Раніше, держави-члени ЄС погодили план відстрочення процесу Brexit. ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду.