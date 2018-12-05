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Мэттис потребовал "больше" доказательств по делу Хашкаджи

Новости » Политика    05.12.2018 - 21:49
Мэттис потребовал "больше" доказательств по делу Хашкаджи
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)

Министр обороны США требует больше информации о заказчике

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ему нужно "больше" доказательств по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

"Мэттис стремится получить больше доказательств относительно заказчика убийства Хашкаджи", - говорится в сообщении.

Отметим, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о необходимости создания международного расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве Хашкаджи.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует расследования убийства саудовского журналиста, тело которого обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Ранее Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 граждан Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

В Сенате США заявили, что кронпринц Саудовской Аравии причастен к убийству Хашкаджи В ЦРУ уверены, что принц Саудовской Аравии причастен к убийству Хашкаджи
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжамаль Хашкаджи
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