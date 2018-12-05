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Меттіс зажадав "більше" доказів по справі Хашкаджі

Новини » Політика    05.12.2018 - 21:49
Меттіс зажадав "більше" доказів по справі Хашкаджі
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)

Міністр оборони США вимагає більше інформації про замовника

Міністр оборони США Джеймс Мэттис заявив, що йому потрібно "більше" доказів по справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

"Меттіс прагне отримати більше доказів щодо замовника вбивства Хашкаджі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про необхідність створення міжнародного розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві Хашкаджі.

Додамо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вимагає розслідування вбивства саудівського журналіста, тіло якого виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Раніше Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадян Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

У Сенаті США заявили, що кронпринц Саудівської Аравії причетний до вбивства Хашкаджі В ЦРУ впевнені, що принц Саудівської Аравії причетний до вбивства Хашкаджі
Новини України Сполучені Штати АмерикиДжамаль Хашкаджи
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