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Мецгеру вручили новое подозрение, прокуратура в суде будет просить арест главы Укрэксимбанка

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение по делу нападения на журналистов программы "Схемы". Его подозревают в ограничении передвижения журналистов.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она сообщила, что прокуратура будет просить суд отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, сегодня Мецгеру вручили еще одно подозрение - по ч.2 ст.146 УКУ.

"Они не позволяли журналистам выйти из кабинета. После обработки восстановленного видео следствие усматривает в действиях руководства банка еще и признаки такого уголовного преступления", - отметила Максимец.

Напомним, Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову сообщили о подозрении за нападение на журналистов программы "Схемы". Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Укрэксимбанк