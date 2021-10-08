Мецгеру вручили новое подозрение, прокуратура в суде будет просить арест главы Укрэксимбанка

Главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение по делу нападения на журналистов программы "Схемы". Его подозревают в ограничении передвижения журналистов.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Она сообщила, что прокуратура будет просить суд отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест.
Кроме того, сегодня Мецгеру вручили еще одно подозрение - по ч.2 ст.146 УКУ.
"Они не позволяли журналистам выйти из кабинета. После обработки восстановленного видео следствие усматривает в действиях руководства банка еще и признаки такого уголовного преступления", - отметила Максимец.
Напомним, Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову сообщили о подозрении за нападение на журналистов программы "Схемы". Им грозит до пяти лет тюремного заключения.