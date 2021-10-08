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Мецгеру вручили нову підозру, прокуратура в суді буде просити арешт голови Укрексімбанку

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру вручили нову підозру у справі нападу на журналістів програми "Схеми". Його підозрюють в обмеженні пересування журналістів.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона повідомила, що прокуратура проситиме суд відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт.

Крім того, сьогодні Мецгеру вручили ще одну підозру - за ч.2 ст. 146 ККУ.

"Вони не дозволяли журналістам вийти з кабінету. Після обробки відновленого відео слідство вбачає в діях керівництва банку ще й ознаки такого кримінального злочину", - зазначила Максимець.

Нагадаємо, Мецгеру і прес-секретарю Володимиру Пікалову повідомили про підозру за напад на журналістів програми "Схеми". Їм загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

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