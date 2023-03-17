Меценатські пенсії можна оформити на сайті ПФУ: інструкція

В Україні з'явилися можливість перерахування коштів на меценатські пенсії. Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви, решта 30% піде до бюджету ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Кошти для виплат конкретному пенсіонеру надійдуть не пізніше ніж через місяць.

Для того, щоб зробити внесок, потрібно:

Нагадаємо, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено.

У разі пожертви на конкретну людину вона отримує 70% коштів, решта 30% піде до бюджету ПФУ. У разі знеособленого грошового внеску всю суму отримає ПФУ.