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Меценатські пенсії можна оформити на сайті ПФУ: інструкція

Фото: меценатські пенсії можна оформити онлайн(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з'явилися можливість перерахування коштів на меценатські пенсії. Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви, решта 30% піде до бюджету ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для того, щоб зробити внесок, потрібно:

  • зайти на портал ПФУ;
  • у правому верхньому кутку вибрати розділ "Благодійні пожертвування";
  • заповнити необхідні поля: якщо благодійний внесок робиться на користь конкретного пенсіонера, потрібно вказати суму, прізвище, ім’я та по батькові отримувача, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); щоб зробити внесок на користь усіх пенсіонерів треба вказати лише суму;
  • натиснути "Сплатити" та ввести дані банківської картки.

Кошти для виплат конкретному пенсіонеру надійдуть не пізніше ніж через місяць.

Нагадаємо, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено.

У разі пожертви на конкретну людину вона отримує 70% коштів, решта 30% піде до бюджету ПФУ. У разі знеособленого грошового внеску всю суму отримає ПФУ.

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