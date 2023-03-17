Меценатские пенсии можно оформить на сайте ПФУ: инструкция

В Украине появилась возможность перечисления средств на меценатские пенсии. Пенсионер сможет получить 70% от персонализированного благотворительного пожертвования, остальные 30% пойдут в бюджет ПФУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Для того чтобы сделать взнос, нужно:
Средства для выплат конкретному пенсионеру поступят не позже чем через месяц.
Напомним, в 2022 году Рада приняла закон, разрешающий делать благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть внесены в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде, или обезличенно.
В случае пожертвования на конкретного человека он получает 70% средств, остальные 30% пойдут в бюджет ПФУ. В случае обезличенного денежного взноса, всю сумму получит ПФУ.