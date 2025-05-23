З метровим екраном: електрокросовер Xiaomi YU7 розкрив усі секрети під час прем'єри

Дизайн салону новинки у компанії описують терміном "технологічна розкіш". Головний тут панорамний дисплей під лобовим склом, що поєднує три яскраві та контрастні Mini-LED екрани. На смужку довжиною 1,1 метра виводиться вся ключова інформація, а також зображення з камер бокового огляду.

Передні сидіння зроблені за технологією Zero Gravity та оснащені масажем. Спинки заднього ряду відкидаються на кут до 135 градусів, перетворюючись на просторий диван. Всі версії YU7 стандартно оснащені сучасним комплексом електронних асистентів, у який входить обчислювальна платформа Nvidia Drive AGX Thor, лідар, 7 камер і 4D-радар, що розрізняє об'єкти на відстані до 200 метрів.

Базовий YU7 має задній привод. Єдиний електромотор видає 320 кінських сил, забезпечуючи розгін до першої "сотні" за 5,9 секунди. Батареї на 96,3 кВт*год вистачить на 835 кілометрів пробігу. Середній YU7 Pro отримав систему повного приводу та силову установку на 496 к.с. Акумулятор у даної версії такий самий, як і у базового кросовера, але обіцяний запас ходу нижче – 770 кілометрів.

Топовий Xiaomi YU7 Max має батарею ємністю 101,7 кВт*год і розвиває 690 кінських сил. Прискорення від 0 до 100 км/год у кросовера займає 3,23 секунди, запас ходу на одному заряді тягової батареї – до 760 кілометрів. Дата початку продажу та ціни будуть оголошені пізніше.