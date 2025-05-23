С метровым экраном: электрокроссовер Xiaomi YU7 раскрыл все секреты во время премьеры

Дизайн салона новинки в компании описывают термином "технологическая роскошь". Главный здесь панорамный дисплей под лобовым стеклом, сочетающий три ярких и контрастных Mini-LED экрана. На полоску длиной 1,1 метра выводится вся ключевая информация, а также изображение с камер бокового обзора.

Передние сиденья сделаны по технологии Zero Gravity и оснащены массажем. Спинки заднего ряда откидываются на угол до 135 градусов, превращаясь в просторный диван. Все версии YU7 стандартно оснащены современным комплексом электронных ассистентов, в который входит вычислительная платформа Nvidia Drive AGX Thor, лидар, 7 камер и 4D-радар, различающий объекты на расстоянии до 200 метров.

Базовый YU7 имеет задний привод. Единственный электромотор выдает 320 лошадиных сил, обеспечивая разгон до первой "сотни" за 5,9 секунды. Батареи на 96,3 кВт*ч хватит на 835 километров пробега. Средний YU7 Pro получил систему полного привода и силовую установку на 496 л.с. Аккумулятор у данной версии такой же, как и у базового кроссовера, но обещанный запас хода ниже - 770 километров.

Топовый Xiaomi YU7 Max имеет батарею емкостью 101,7 кВт*ч и развивает 690 лошадиных сил. Ускорение от 0 до 100 км/ч у кроссовера занимает 3,23 секунды, запас хода на одном заряде тяговой батареи - до 760 километров. Дата начала продаж и цены будут объявлены позже.