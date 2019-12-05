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В метрополитене сообщили детали проверки станции "Дарница"

Новости » Общество     05.12.2019 - 23:19
В метрополитене сообщили детали проверки станции "Дарница"
Фото: киевский метрополитен (РБК-Украина / Виталий Носач)

Взрывчатки после проверки не нашли

В метрополитене Киева сообщили детали проверки станции "Дарница" после того, как она была закрыта в связи с анонимным сообщением о минировании. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что станцию "Дарница" проверено на наличие взрывоопасных предметов. Взрывчатку в итоге не обнаружили.

"Метро работает в обычном режиме", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вечером 5 декабря поступил анонимный звонок о заминировании станции, после чего она была закрыта для пассажиров.

А 3 декабря поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. На место выехали взрывотехники, кинологи и правоохранители. Взрывчатки не найдено.

В целом за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализницы". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

Добавим, что ранее прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого после ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента Украины.

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