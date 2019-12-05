У метрополітені повідомили деталі перевірки станції "Дарниця"

Фото: київський метрополітен (РБК-Україна / Віталій Носач)

Вибухівки після перевірки не знайшли

У метрополітені Києва повідомили деталі перевірки станції "Дарниця" після того, як її було закрито у зв'язку із анонімним повідомленням про мінування. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу метрополітену.

Зазначається, що станцію "Дарниця" перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів. Вибухівки в результаті не виявлено.

"Метро працює у звичайному режимі", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, увечері 5 грудня надійшов анонімний дзвінок про замінування станції, після чого вона була закрита для пасажирів.

А 3 грудня надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи і правоохоронці. Вибухівки не знайдено.

Загалом за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

Додамо, що раніше прокуратура повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького після неправдивого повідомлення щодо підготовки вибуху в приміщенні Офісу президента України.