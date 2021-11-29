Метро на Виноградарь не строится из-за "потери" властями Киева 4 млрд гривен аванса, - правозащитник

"Началась история еще в декабре 2018 года, когда Кабмин разрешил заказчику строительства выплатить аванс в размере до 95% стоимости работ по договору на срок не более 24 месяцев. В результате чего "Киевметробуду" 20.12.2018 из бюджета столиці был перечислен авансовый платеж в размере 2.6 млрд грн сроком на 24 месяца, и дополнительно 27.12.2019 года было перечислено, еще 1.4 млрд грн. То есть в сумме - ровно 4 млрд грн”, - отметил Наумович.

Он рассказал, что в конце 2020 года, понимая, что никакие работы за 24 месяца проведены не будут, КМДА обратилась к Кабмину с просьбой продолжить срок освоения аванса.

“Правительство дало еще 10 месяцев. Срок использования 95-процентного аванса истек 21 октября 2021 года. Где построенное на 95% метро? А так как его и в помине нету, то где деньги?! Актов выполненных работ нет и по закону "Киевметробуд" уже 21 октября обязан был вернуть всю сумму аванса на казначейский счет "Киевметрополитена”. В противном случае Государственная казначейская служба должна заблокировать счета Департамента транспортной инфраструктуры КМДА и КП "Киевский метрополитен", а также сообщить о правонарушении в прокуратуру", - констатировал правозащитник.

При этом он потребовал от правоохранителей тщательно расследовать дело и привлечь к ответственности виновных.

“К чиновникам во властных структурах столицы, за 7,5 лет не открывшим ни одной станции метро, у меня вопросов по этому поводу уже нет. А вот к Госказначейству есть: вы же уже заблокировали указанные счета? В прокуратуру, ДБР о преступлении сообщили? Речь идет о 4 млрд грн налогоплательщиков Киева, а также - о метро, которой нет. Я требую от правоохранителей тщательно расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности", - резюмировал он.