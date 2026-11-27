Будівництво основних конструкцій станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" у Києві планують завершити у 2027 році, тоді як повна реалізація всього проєкту розрахована до 2035 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У столичній адміністрації наголосили, що плани щодо завершення основних робіт на першій черзі метро на житловий масив Виноградар залишаються незмінними, а роботи на майданчиках тривають.

Одним із пріоритетних напрямів є ділянка проспекту Європейського Союзу.

Там фахівці завершують перенесення водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабельних ліній електропередачі та зв’язку, а також облаштовують системи дощової каналізації та водовідведення.

На ділянках, де мережі вже перенесли, будівельники розпочали відновлення проїжджої частини та тротуарів. Ці роботи виконують у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити рух транспорту проспектом.

У КМДА пояснили, що в оновленому Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій Києва, реалізація якого розпочнеться з 1 січня 2027 року, вказано термін до 2035 року.

Однак ця дата стосується всього комплексу робіт, а не лише двох станцій першої черги, які будують зараз.

Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, проєкт метро на Виноградар складається з трьох черг.

Перша передбачає будівництво станцій "Мостицька" та "Варшавська", друга - спорудження ще однієї станції з відгалуженням, а третя - будівництво двох пускових комплексів, до яких увійдуть ще одна станція метро та електродепо.

У міській владі також зауважили, що під час довгострокового планування такого масштабного проєкту необхідно враховувати безпекові та економічні чинники, пов’язані з повномасштабною війною.