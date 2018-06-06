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Метро Тбилиси возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов

НовостиИнфраструктура    06.06.2018 - 19:07
Фото: Фото: метро в Тбилиси (wikimedia.org/A. Muhranoff)
Фото: Фото: метро в Тбилиси (wikimedia.org/A. Muhranoff)

Машинисты требовали увеличения заработной платы на 45%

Метро Тбилиси сегодня, 6 июня, возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов. Об этом сообщает Rustavi2.

Решение было принято после консультаций между сотрудниками метрополитена и властью.

По словам рабочих, мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал протестующим, что решит вопрос о повышении зарплаты сотрудникам метро.

Напомним, в Тбилиси метро прекратило работу из-за забастовки машинистов, которые требовали поднять им зарплату на 45%.

На время забастовки власти города предоставили жителям Тбилиси право бесплатного проезда в автобусах.

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Теги публикации: метро, забастовка, Тбилиси  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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