Метро Тбилиси возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов

Машинисты требовали увеличения заработной платы на 45%
Метро Тбилиси сегодня, 6 июня, возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов. Об этом сообщает Rustavi2.
Решение было принято после консультаций между сотрудниками метрополитена и властью.
По словам рабочих, мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал протестующим, что решит вопрос о повышении зарплаты сотрудникам метро.
Напомним, в Тбилиси метро прекратило работу из-за забастовки машинистов, которые требовали поднять им зарплату на 45%.
На время забастовки власти города предоставили жителям Тбилиси право бесплатного проезда в автобусах.