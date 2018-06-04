В Тбилиси метро прекратило работу из-за забастовки машинистов

Машинисты требуют увеличения заработной платы на 45%

В Тбилиси в связи с забастовкой машинистов не работает метро. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Машинисты требуют поднять им зарплату на 45%. Бастующие заявили, что возобновят работу, если правительство Грузии удовлетворит их требования. Они сообщили, что готовы к переговорам.

На время забастовки жителям Тбилиси власти города предоставили право бесплатного проезда в автобусах.

Напомним, во Франции профсоюзы просят повышения заработной платы на 6% всем работникам.