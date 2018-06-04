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В Тбилиси метро прекратило работу из-за забастовки машинистов

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 11:17
Фото: метро в Тбилиси (wikimedia.org/A. Muhranoff)
Фото: метро в Тбилиси (wikimedia.org/A. Muhranoff)

Машинисты требуют увеличения заработной платы на 45%

В Тбилиси в связи с забастовкой машинистов не работает метро. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Машинисты требуют поднять им зарплату на 45%. Бастующие заявили, что возобновят работу, если правительство Грузии удовлетворит их требования. Они сообщили, что готовы к переговорам.

На время забастовки жителям Тбилиси власти города предоставили право бесплатного проезда в автобусах.

Напомним, во Франции профсоюзы просят повышения заработной платы на 6% всем работникам. 

7 мая акции авиакомпании Air France упали на фоне объявления новой забастовки. Генеральный директор Air France-KLM объявил о своей отставке после того, как работники отклонили предложение компании о зарплате.

В Тбилиси продолжается акция протеста возле парламента Во Франции из-за забастовки на железной дороге курсировала лишь треть поездов
Теги публикации: метро, забастовка, Тбилиси  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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