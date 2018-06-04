В Тбилиси метро прекратило работу из-за забастовки машинистов

Машинисты требуют увеличения заработной платы на 45%
В Тбилиси в связи с забастовкой машинистов не работает метро. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.
Машинисты требуют поднять им зарплату на 45%. Бастующие заявили, что возобновят работу, если правительство Грузии удовлетворит их требования. Они сообщили, что готовы к переговорам.
На время забастовки жителям Тбилиси власти города предоставили право бесплатного проезда в автобусах.
Напомним, во Франции профсоюзы просят повышения заработной платы на 6% всем работникам.
7 мая акции авиакомпании Air France упали на фоне объявления новой забастовки. Генеральный директор Air France-KLM объявил о своей отставке после того, как работники отклонили предложение компании о зарплате.