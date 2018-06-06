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Метро Тбілісі відновило роботу після триденного страйку машиністів

НовиниІнфраструктура    06.06.2018 - 19:07
Фото: метро в Тбілісі (wikimedia.org/A. Muhranoff)
Фото: метро в Тбілісі (wikimedia.org/A. Muhranoff)

Машиністи вимагали збільшення заробітної плати на 45%

Метро Тбілісі сьогодні, 6 червня, відновило роботу після триденного страйку машиністів. Про це повідомляє Rustavi2.

Рішення було прийнято після консультацій між співробітниками метрополітену і владою.

За словами робітників, мер Тбілісі Каха Каладзе пообіцяв протестувальникам, що вирішить питання про підвищення зарплати співробітникам метро.

Нагадаємо, в Тбілісі метро припинило роботу через страйк машиністів, які вимагали підняти їм зарплату на 45%.

На час страйку влада міста надала жителям Тбілісі право безкоштовного проїзду в автобусах.

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Теги публікації: метро, забастовка, Тбилиси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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