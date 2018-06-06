Метро Тбілісі відновило роботу після триденного страйку машиністів

Машиністи вимагали збільшення заробітної плати на 45%
Метро Тбілісі сьогодні, 6 червня, відновило роботу після триденного страйку машиністів. Про це повідомляє Rustavi2.
Рішення було прийнято після консультацій між співробітниками метрополітену і владою.
За словами робітників, мер Тбілісі Каха Каладзе пообіцяв протестувальникам, що вирішить питання про підвищення зарплати співробітникам метро.
Нагадаємо, в Тбілісі метро припинило роботу через страйк машиністів, які вимагали підняти їм зарплату на 45%.
На час страйку влада міста надала жителям Тбілісі право безкоштовного проїзду в автобусах.