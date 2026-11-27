Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов розповів на міжнародної конференції "Vilnius Metro - The City’s Future, Security and Opportunities", що відбулася в Сеймасі Литовської Республіки, як врахувати безпекові рішення ще на етапі проєктування нової підземки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Асоціації прифронтових міст та громад.

Метро стало не тільки транспортом

У заході взяли участь голова Сеймасу Литовської Республіки Юозас Олекас, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литві Ольга Нікітченко, міністр транспорту та комунікацій Литви Юрас Тамінскас, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас, а також представники транспортної галузі, науковці та експерти.

Ігор Терехов підкреслив, що досвід повномасштабної війни показав критичну важливість завчасного планування безпеки під час будівництва міської інфраструктури.

За його словами, метро будували, щоб перевозити людей, але виявилося, що воно може рятувати життя людей.

"Тому, проєктуючи сучасну міську інфраструктуру, важливо відразу думати не лише про комфорт, а й про безпеку. Передбачати резервне живлення, вентиляцію, зв’язок, можливість розмістити людей під час надзвичайних ситуацій. Все це значно простіше закладати під час будівництва, ніж тоді, коли небезпека вже прийшла", - підкреслив Ігор Терехов.

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Він нагадав, що 24 лютого 2022 року, коли російські війська намагалися захопити Харків, метрополітен перетворився на масштабне укриття - на його станціях знайшли прихисток до 160 тисяч містян, а для багатьох родин підземка стала тимчасовим домом на кілька місяців.

У травні 2022 року рух поїздів відновили, і відтоді метрополітен одночасно перевозить пасажирів та виконує функцію укриття під час обстрілів.

Метрошколи стали новою реальністю

Окремим викликом стало навчання дітей в умовах постійної небезпеки. У вересні 2023 року в Харкові запрацювала метрошкола, а згодом місто збудувало першу в Україні повноцінну підземну школу.

Сьогодні у Харкові функціонують 24 захищені освітні локації, серед яких 10 підземних шкіл. Водночас мер поділився мрією про повернення до мирного життя.

"Я дуже хочу, щоб настав день, коли харківські діти вийдуть із підземних класів і повернуться до звичайної школи. Коли наше метро знову стане просто метро - місцем, куди люди спускаються, щоб поїхати на роботу, зустрітися з друзями чи повернутися додому, а не для того, щоб рятувати своє життя та життя своїх дітей", - сказав мер Харкова.

Головне - зберегти життя людей

Говорячи про майбутнє українських міст, він наголосив, що країні потрібен справедливий і тривалий мир із надійними гарантіями безпеки.

"Ми можемо відбудовувати зруйновані будинки, відновлювати дороги. Але найважливіше - зберегти людей. Бо без життя людини будь-яка відбудова втрачає сенс", - додав очільник міста.

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Терехов також подякував Литві за підтримку безпекових ініціатив. За сприяння литовського уряду в Харкові вже облаштовано чотири сучасні шкільні укриття, крім того, Литва допомагає будувати підземні школи для українських дітей.

"За кожним таким проєктом стоять сотні дітей, які знову можуть навчатися разом зі своїми друзями. Для їхніх родин це набагато більше, ніж допомога. Дякую литовському народові, президенту, Сеймасу та уряду Литви за підтримку України. Ми відчуваємо її щодня", - зазначив міський голова.

Він також висловив готовність і надалі ділитися досвідом та поглиблювати співпрацю між українськими й литовськими громадами.