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В метро Рима двое украинцев избили гражданина Индии и украинку

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 01:04
Иллюстративное фото (twitter.com/asadgujjar103)
Иллюстративное фото (twitter.com/asadgujjar103)

Дело против двух граждан Украины передано к судебной власти по обвинению "ограбление"

В итальянской столице Рим двое 23-летних граждан Украины в метро напали на гражданина Индии и на украинку, которая пыталась защитить потерпевшего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Roma Today.

Сообщается, что в четверг, 1 ноября 2018, два мужчины возрастом 23 года совершили нападение на гражданина Индии в наземном метрополитене Рим-Лидо, которое соединяет столицу Италии с Остией. Также в инциденте пострадала украинская 57-летняя женщина, которая попыталась заступиться за потерпевшего.

Нападавшие были идентифицированы и задержаны итальянскими правоохранителями. Издание сообщает, что несмотря на отказ потерпевшего подать жалобу, следователями было восстановлено эпизод благодаря видео и показаниям свидетелей.

Дело было передано судебной власти, которая перешла к жалобе против двух граждан Украины по обвинению "ограбление".

Напомним, в метро Парижа мужчина с ножом набросился на полицейских. По словам очевидцев, перед нападением мужчина просил сигарет у пассажиров метро, после чего достал нож и с криком набросился на полицейских.

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