В метро Рима двоє українців побили громадяна Індії та українку

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Справа проти двох громадян України передано до судової влади по звинуваченню "пограбування"

В італійській столиці Рим двоє 23-річних громадян України в метро напали на громадянина Індії та на українку, що намагалась захистити потерпілого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma Today.

Повідомляється, що у четвер, 1 листопада 2018, два чоловіка віком 23 роки здійснили напад на громадянина Індії у наземному метрополітені Рим-Лідо, що з’єднує столицю Італії з Остиєю. Також в інциденті постраждала українська 57-річна жінка, що спробувала заступитись за потерпілого.

Нападники були ідентифіковані та затримані італійськими правоохоронцями. Видання повідомляє, що не дивлячись на відмову потерпілого подати скаргу, слідчими було відновлено епізод завдяки відео та показанням свідків.

Справа була передана до судової влади, що перейшла до скарги проти двох громадян України по звинуваченню "пограбування".

Нагадаємо, в метро Парижа чоловік з ножем накинувся на поліцейських. За словами очевидців, перед нападом чоловік просив сигарет у пасажирів метро, після чого дістав ніж і з криком накинувся на поліцейських.