Метро в Києві на Виноградар мають побудувати за 2,5 роки, - Кандибор

Метро на Виноградар у Києві мають побудувати за 2,5 роки. Однак, остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від фінансування.
Про це розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер КИЇВ24.
По календарному плану та графіку організації робіт будівництво метро на Виноградар у Києві мають завершити до 2027 року. Однак, все залежатиме від фінансування. За словами Кандибора, компанія, яка наразі будує метро, виконує усі роботи за свої кошти.
"Ми розуміємо, що 12-14 мільярдів своїх коштів у них немає, щоб це побудувати. По факту того, як буде фінансування, як буде наповнюватися міський бюджет, як буде прийняте рішення депутатським корпусом про виділення коштів, від цього у нас будуть терміни будівництва метро", - зазначив Кандибор.
Окрім того, КМДА розглядає можливість залучення кредитів, щоб пришвидшити терміни завершення будівництва метро на Виноградар.
До слова, відкрити нові станції метро на Виноградар влада обіцяла ще в 2021 році. Однак, в кінці 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" через надто повільне виконання будівельних робіт.
Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко зробив заяву про метро на Троєщину. Міська влада наразі працює над проектуванням нової гілки метро на Троєщину. Передбачається, що саме Подільсько-Воскресенський міст стане частиною майбутньої лінії.
Влада планує розширити майбутню гілку метрополітену. Зокрема, лінія розпочинатиметься від аеропорту “Київ” (Жуляни) і пролягатиме до Троєщини.