Метро в Киеве на Виноградарь должны построить за 2,5 года, - Кандибор

По календарному плану и графику организации работ строительство метро на Виноградарь в Киеве должны завершить до 2027 года. Однако, все будет зависеть от финансирования. По словам Кандибора, компания, которая сейчас строит метро, выполняет все работы за свои средства.

"Мы понимаем, что 12-14 миллиардов своих средств у них нет, чтобы это построить. По факту того, как будет финансирование, как будет наполняться городской бюджет, как будет принято решение депутатским корпусом о выделении средств, от этого у нас будут сроки строительства метро", - отметил Кандибор.

Кроме того, КГГА рассматривает возможность привлечения кредитов, чтобы ускорить сроки завершения строительства метро на Виноградарь.

К слову, открыть новые станции метро на Виноградарь власти обещали еще в 2021 году. Однако, в конце 2023 года КП "Киевский метрополитен" разорвал договор с "Киевметростроем" из-за слишком медленного выполнения строительных работ.