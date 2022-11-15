Метро у Києві відновлює нормальну роботу після 4-годинної тривоги

На деяких підземних станціях столичного метро, де зібралося чимало пасажирів, їх висадку відновлюють поступово, зауважив мер Києва Віталій Кличко.

На станціях метро, які працювали як укриття, скупчилось багато людей. Тому потяги на червоній лінії курсували від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", проте висадка далі станції "Політехнічний інститут" не здійснювалась.

На зеленій лінії метро потяги курсували від станції "Сирець" до станції "Дружби народів", а також від "Осокорків" до "Червоного хутора".

Рух на синій лінії метро залишався без змін.

"Зараз метрополітен поступово відновлює рух у звичайному режимі", - оголосив міський голова.