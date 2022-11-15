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Метро у Києві відновлює нормальну роботу після 4-годинної тривоги

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Київський метрополітен після 4-годинної ракетної атаки російських агресорів на мирні міста України відновлює рух у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка.

На деяких підземних станціях столичного метро, де зібралося чимало пасажирів, їх висадку відновлюють поступово, зауважив мер Києва Віталій Кличко.

На станціях метро, які працювали як укриття, скупчилось багато людей. Тому потяги на червоній лінії курсували від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", проте висадка далі станції "Політехнічний інститут" не здійснювалась.

На зеленій лінії метро потяги курсували від станції "Сирець" до станції "Дружби народів", а також від "Осокорків" до "Червоного хутора".

Рух на синій лінії метро залишався без змін.

"Зараз метрополітен поступово відновлює рух у звичайному режимі", - оголосив міський голова.

15 листопада Росія завдала найбільшого удару по території України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 85 ракет було випущено по містах України, в більшості по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що в одному з будинків Печерського району, куди влучила ракета, виявлено тіло одного загиблого.

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Віталий Кличко