UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Метро в Киеве с завтрашнего дня будет ходить чаще

Фото: в Киеве сокращают интервал движения поездов метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Столичный метрополитен с завтрашнего дня сократит интервал движения поездов. В пиковые часы они будут ездить через каждые 3-4 минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в межпиковые часы интервал движения метро будет до 6 минут. График движения поездов и режим работы станций можно узнать по ссылке.

Как работает метро в Киеве

Сейчас метрополитен в столице работает с 6:00 до 22:00. В то же время подземные станции продолжают работать круглосуточно в качестве укрытий.

График подземки был изменен из-за войны. Переходные станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" не работают, а поезда проезжают их без остановки. Также не работают наземные станции "Гидропарк" и "Днепр" на красной ветке.

Во время воздушной тревоги поезда курсируют только подземными участками.

Правила прохода на станцию, как укрытие, в комендантский час (с 23:00 до 05:00) во время воздушной тревоги:

  • при входе в метрополитен обязательно нужно иметь документ-удостоверение личности;
  • проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;
  • ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Напомним, что в общественном транспорте Киева могут ввести оплату проезда картой.

Кроме того, в столице общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевметро